Bol zorgt in Metz voor nieuwe sensatie met vierde tijd ooit op 400 meter indoor

Femke Bol heeft zaterdag in Metz voor een nieuwe sensatie gezorgd op de 400 meter indoor. De Europees kampioene liep met 49,96 seconden de vierde tijd ooit op de discipline.

De 22-jarige Bol nam in Metz al vanaf de start afstand van haar tegenstanders en liep zo voor het eerst onder de vijftig seconden op de 400 meter indoor. Haar persoonlijk record stond op 50,30 seconden. Die tijd klokte ze vorig jaar in Apeldoorn. Daarmee noteerde ze ook een nationaal record.

Slechts drie atleten liepen ooit sneller dan Bol op de 400 meter indoor. De Tsjechische Jarmila Kratochvílová heeft met 49,59 seconden het wereldrecord in handen. Die tijd liep ze in 1982. Ook de Russische Natalya Nazarova (49,68 in 2004) en Taťána Netolicková (49,76 in 1984) moet Bol voor zich dulden.

Zodoende loopt Bol de snelste tijd ooit in negentien jaar tijd en voegt ze een een nieuwe mijlpaal toe aan haar indrukwekkende erelijst. De Nederlandse brak vorige week in Boston het wereldrecord op de 500 meter, een afstand die niet vaak wordt gelopen. In de Amerikaanse stad begon ze haar indoorseizoen.

Snelste tijden ooit op 400 meter indoor 49,59 - Jarmila Kratochvílová (1982)

49,68 - Natalya Nazarova (2004)

49,76 - Taťána Netolicková (1984)

49,96 - Femke Bol (2023)

50,01 - Sabine Büsch (1984)

Bol al jaren succesvol op 400 meter

Bol is de laatste bijzonder succesvol in de atletiek. In 2021 werd ze in het Poolse Torún Europees kampioen op de 400 meter, haar eerste internationale titel bij de senioren. Vorig jaar moest ze achter haar concurrente Shaunae Miller genoegen nemen met zilver op de WK.

In het oudoorseizoen werd Bol in München wel Europees kampioen op de 400 meter, de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette. Met die drie Europese titels trad de winnares van olympisch brons op de 400 meter horden in de voetsporen van de legendarische Fanny Blankers-Koen.

Bol bereidde zich in Metz voor op het EK indoor, dat van 2 tot en met 5 maart in het Turkse Istanboel wordt afgewerkt. Aanvankelijk zouden in 2023 ook de WK indoor worden afgewerkt, maar daarvan werd afgezien toen de Chinese stad Nanjing zich als organisator terugtrok.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.