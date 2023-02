Tiger Woods speelt volgende week eerste toernooi op PGA Tour sinds juli

Tiger Woods komt volgende week na maandenlange afwezigheid weer in actie op een toernooi van de PGA Tour. De golflegende doet mee aan The Genesis Invitational, dat hij zelf organiseert.

De 47-jarige Woods speelde in juli zijn laatste toernooi. De Amerikaan deed toen mee aan het Brits Open, maar hij slaagde er op die major niet in de cut in te halen. Het was zijn derde en laatste officiële toernooi van 2022.

In november voorspelde Woods dat hij vanwege zijn fysieke gesteldheid in 2023 waarschijnlijk alleen mee zou doen aan de vier majors. Hij raakte in februari 2021 zwaargewond bij een auto-ongeluk en liep daarbij meerdere beenblessures op, waar hij nog altijd last van heeft.

De laatste keer dat Woods meedeed aan een toernooi op de PGA Tour - majors niet meegerekend - was in 2020. The Genesis Invitational wordt door Woods zelf georganiseerd en staat van 16 tot en met 19 februari op het programma.

Woods is een van de beste golfers aller tijden. Hij veroverde in zijn rijke loopbaan onder meer vijftien majortitels. Zijn laatste majorzege dateert van 2019, toen Woods een legendarische comeback bekroonde door The Masters voor de vijfde keer op zijn naam te schrijven.