Lavreysen en Hoogland treffen elkaar in kwartfinales bij EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland treffen elkaar vrijdag bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen op het onderdeel sprint. De twee Nederlanders nemen het in de kwartfinales tegen elkaar op.

De 25-jarige Lavreysen rekende in de achtste finales overtuigend af met de Tsjech Dominik Topinka. De 29-jarige Hoogland, die donderdag Europees kampioen werd op de 1 kilometer tijdrit, was te sterk voor de Litouwer Vasilijus Lendel.

In de kwalificatie zette Lavreysen met 9,392 de snelste tijd neer. De olympisch en viervoudig wereldkampioen was 0,336 seconden sneller dan Hoogland, die de achtste tijd noteerde in de kwalificatie. Hoogland moest zich daarom via een tussenronde plaatsen voor de achtste finales.