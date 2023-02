Eefting verovert EK-zilver op scratch, Lavreysen te sterk voor Hoogland in sprint

Roy Eefting heeft vrijdag bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen zilver veroverd op het onderdeel scratch. Harrie Lavreysen bereikte ten koste van Jeffrey Hoogland de halve finales van het sprinttoernooi. De wereldkampioen was zijn landgenoot in twee heats de baas.

Eefting was zeer actief op het onderdeel scratch, waarbij een groep renners na zestig rondes om de winst moet sprinten. De 33-jarige Harderwijker hoefde in de laatste meters alleen de Brit Oliver Wood voor zich te dulden.

Vorig jaar werd Eefting nog derde op dit onderdeel op de WK. Ook op de EK was er in 2022 brons voor de Nederlander. Hij heeft ook een zilveren WK-plak op de scratch op zijn erelijst staan (2019).

In het sprinttoernooi plaatste de 25-jarige Lavreysen zich voor de halve finales door zijn vier jaar oudere landgenoot Hoogland te kloppen. De regerend wereldkampioen zette al de toon door de eerste heat te winnen.

In de tweede heat deed Hoogland een dappere poging door vanaf de start te sprinten. Hij sloeg weliswaar een groot gat, maar Lavreysen knokte zich terug en ging Hoogland in de laatste tientallen meters eenvoudig voorbij.

Harrie Lavreysen ontvangt de felicitaties van Jeffrey Hoogland. Foto: ANP

Lavreysen jaagt op tweede Europese sprinttitel

In de achtste finales had Lavreysen overtuigend afgerekend met de Tsjech Dominik Topinka. Hoogland, die donderdag Europees kampioen werd op de 1 kilometer tijdrit, was te sterk voor de Litouwer Vasilijus Lendel.

In de kwalificatie zette Lavreysen met 9,392 de snelste tijd neer. De olympisch en viervoudig wereldkampioen was 0,336 seconden sneller dan Hoogland, die de achtste tijd noteerde in de kwalificatie. Hoogland moest zich daarom via een tussenronde plaatsen voor de achtste finales.

Lavreysen jaagt in Zwitserland op zijn tweede Europese sprinttitel. In 2021 werd de Brabander voor het eerst Europees kampioen op dit onderdeel. Vorig jaar verdedigde hij zijn titel niet vanwege de korte baan in München.