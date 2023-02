Kabinet tegen deelname Russen aan Spelen: 'Kunnen hier niet over zwijgen'

Het kabinet heeft zich vrijdag nogmaals uitgesproken tegen deelname van Russen en Belarussen aan internationale sportevenementen. Atleten uit die landen moeten, als het aan de regering ligt, vanwege de oorlog in Oekraïne worden geweerd op de Olympische Spelen van 2024.

"Ons standpunt was - en is nog steeds - dat Rusland en Belarus moeten worden geweerd van internationale sportwedstrijden. Onder welke vlag dan ook", schrijft minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport in een Kamerbrief.

Rutte begrijpt dat het uitsluiten van alle Russen en Belarussen een hard gelag is voor individuele sporters. "Maar het is wel noodzakelijk. Oorlog is terug in Europa. Er is sprake van verschrikkelijk geweld. Ik vind niet dat je in zo'n geval kan zeggen: we zwijgen en we zien wel wat er gebeurt."