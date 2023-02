Skeletonster Bos sleet zich in baanrecord van elfde plek naar wereldbekerzege

Skeletonster Kimberley Bos heeft vrijdag de wereldbekerwedstrijd in Innsbruck gewonnen. De Edese verbeterde in haar tweede run in de Oostenrijkse stad het baanrecord.

De 29-jarige Bos dankte haar overwinning aan een sterke tweede heat. Na de eerste run stond de Gelderse nog elfde, maar dankzij een indrukwekkende tweede run troefde ze de concurrentie toch af.

Bos legde haar tweede heat af in 52,87 seconden, goed voor een baanrecord. Over twee runs bleef ze de Amerikaanse Hallie Clarke 28 honderdsten voor. De Belgische Kim Meylemans eindigde op 33 honderdsten als derde.

"Bij de start van de eerste run schoot ik uit het spoor en dat was wel een kostbare fout", zei Bos. "Dat is me nog nooit gebeurd. Terugkomen in de tweede heat was bijna onmogelijk. Maar ik wilde nog heel graag in de 52 seconden sleeën, want ik wist dat dat vandaag mogelijk was."

"Als dat zou lukken, kon ik nog een flink stuk stijgen. Maar dat ik überhaupt zou winnen of op het podium kon komen, dat geloofde ik niet echt. Dat ik het baanrecord pak en vervolgens de overwinning, is heel gaaf."

Bos doet ook mee om eindzege in wereldbeker

Voor Bos betekende de overwinning in Innsbruck haar tweede wereldbekerzege van het seizoen. Begin vorige maand was ze ook de sterkste in het Duitse Winterberg.

In het wereldbekerklassement staat Bos tweede. Ze heeft 27 punten achterstand op de Duitse Tina Hermann. Volgende week staat in het Letse Sigulda de laatste World Cup van het seizoen op het programma.