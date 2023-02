Nederlandse honkballers toch zonder sterspeler Jansen op World Baseball Classic

De Nederlandse honkballers kunnen volgende maand op de World Baseball Classic (WBC) toch niet beschikken over pitcher Kenley Jansen. De 35-jarige Curaçaoënaar heeft van zijn nieuwe club Boston Red Sox geen toestemming gekregen om mee te doen aan het officieuze WK.

De Red Sox willen de werper aan het werk zien tijdens de zogeheten 'spring training', de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de MLB. Jansen zat in de voorselectie van het koninkrijksteam, maar ontbreekt in de groep van dertig spelers.

Als de ploeg van bondscoach Hensley Meulens de finaleronde van de WBC haalt, kan Jansen wél worden toegevoegd aan de selectie. De halve finales en de finale zijn op 19, 20 en 21 maart in Miami. Het MLB-seizoen begint ruim een week daarna. Ook pitcher Pedro Strop, die in 2016 met Chicago Cubs de World Series won, ontbreekt (vanwege privéproblemen) in de Nederlandse selectie.

De WBC is het enige landentoernooi waar MLB-spelers aan kunnen meedoen. Meulens vertelde afgelopen maand, tijdens zijn eerste bezoek in acht jaar aan Nederland, dat heel wat internationals die in de VS spelen voor het nationale team willen uitkomen. Ze moeten echter wel toestemming krijgen van hun clubs.

Xander Bogaerts kreeg dat van zijn nieuwe werkgever San Diego Padres, waarbij hij onlangs een elfjarig contract ter waarde van 280 miljoen dollar ondertekende. De dertigjarige Arubaan won met zijn vorige club Boston Red Sox twee keer de World Series.

Oranje treft Cuba, Panama, Taiwan en Italië

Topspelers Didi Gregorius, Andrelton Simmons en Jurickson Profar hebben nog geen nieuwe club gevonden in de MLB. Ze gaan als zogeheten 'free agents' met Oranje mee naar Taiwan.

Andere bekende namen in de Oranjeselectie zijn Jonathan Schoop (Detroit Tigers), Chadwick Tromp (Atlanta Braves), ex-MLB'ers Wladimir Balentien en Roger Bernadina en het grote talent Jaydenn Estanista. Meulens heeft onder anderen Andruw Jones, Bert Blyleven en Tjerk Smeets in zijn staf opgenomen.