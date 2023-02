Shirt van overleden basketballegende Kobe Bryant levert 5,8 miljoen dollar op

Een shirt van de in 2020 verongelukte basketballegende Kobe Bryant heeft 5,8 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) opgeleverd bij een veiling door Sotheby's in New York.

Bryant had het shirt van Los Angeles Lakers in het seizoen 2007/2008 25 keer gedragen. De koper wenst anoniem te blijven. In 2021 werd een ander shirt van de Amerikaan al verkocht voor 3,4 miljoen euro.

Het tenue van Bryant werd daarmee het op twee na duurste sportshirt ooit. In mei vorig jaar werd het shirt dat Diego Maradona tijdens het WK voetbal van 1986 droeg voor 8,7 miljoen euro verkocht. En in september ging een shirt van basketballer Michael Jordan uit 1998 onder de hamer. Dat kledingstuk is voor 9,4 miljoen euro verkocht.

Bryant kwam in januari 2020 op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikopterongeluk. Bij hetzelfde ongeval overleed ook zijn dertienjarige dochter Gianna.