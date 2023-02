Na Irving kiest ook NBA-vedette Durant voor vertrek bij Brooklyn Nets

Delen via E-mail

In navolging van Kyrie Irving vertrekt ook Kevin Durant bij Brooklyn Nets, melden grote media als ESPN en The Athletic donderdag. De NBA-ster gaat zijn loopbaan voortzetten bij het ambitieuze Phoenix Suns.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Suns de komst van Durant bevestigen. De dertienvoudig All-Star speelt sinds 2019 voor de Nets. Hij kwam in de NBA eerder uit voor Oklahoma City Thunder en Golden State Warriors.

Deze week trok ook Irving de deur achter zich dicht bij de Nets. De veelbesproken Amerikaan - hij haalde in de afgelopen maanden het nieuws door zich niet te laten vaccineren tegen COVID-19 en op sociale media te verwijzen naar een antisemitische documentaire - tekende bij Dallas Mavericks.

Volgens ESPN en The Athletic maakt T.J. Warren dezelfde overstap als Durant. Brooklyn Nets, waar Durant zich bij sterspelers Chris Paul, Devin Booker en Deandre Ayton voegt, krijgt er onder anderen drie spelers voor terug.

De 34-jarige Durant staat momenteel aan de kant met een knieblessure en mist daardoor vrijwel zeker de All-Star Game. Hij is dit seizoen gemiddeld goed voor bijna dertig punten per wedstrijd namens de Nets.

In 2017 en 2018 ging Durant met de titel aan de haal met Golden State Warriors. Beide keren werd hij uitgeroepen tot 'MVP' van de NBA Finals. In 2014 was de forward de waardevolste speler van de NBA.