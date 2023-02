Baanwielrenners veroveren met overmacht opnieuw Europese titel op teamsprint

Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg hebben woensdag in het Zwiterse Grenchen op overtuigende wijze hun Europese titel op de teamsprint geprolongeerd. Ook was er brons voor Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw op de teamsprint en voor Philip Heijnen op de afvalkoers.

Bij de vrouwen rekenden Lamberink, Van der Peet en Van de Wouw in de strijd om het brons af met Frankrijk. Eerder op de dag was het trio in de eerste ronde van de teamsprint langzamer dan Duitsland en Groot-Brittannië, die om de Europese titel streden. In de finale pakte Duitsland het goud.