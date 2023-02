Kickbokser Ben Saddik 15 maanden geschorst vanwege overtreden dopingregels

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kickbokser Jamal Ben Saddik is door vechtsportorganisatie GLORY vijftien maanden geschorst en van de zwaargewichtenranglijst verwijderd. De laatste zege van de 32-jarige Marokkaanse Belg is hem bovendien ontnomen.

"Ben Saddik is gediskwalificeerd, omdat hij de antidopingregels heeft overtreden", meldt de woordvoerder van GLORY aan NU.nl. Vanwege een verbod op het delen van persoonlijke gegevens kan de organisatie niet verder in detail treden.

Ben Saddik kwam op 20 augustus vorig jaar voor het laatst in actie onder de vlag van GLORY. Hij won destijds in Düsseldorf van de Roemeen Benjamin Adegbuyi dankzij een knock-out, maar die zege is hem dus ontnomen.