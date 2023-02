Spelen van Parijs krijgen 'feestelijke' kleuren, atletiekbaan in paars

Bij de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs staan bij de sportlocaties de kleuren blauw, groen en paars centraal. Onder meer de atletiekbaan in het Stade de France zal paars gekleurd zijn.

Het ontwerp heeft veel weg van de art-decostijl die populair was in de tijd van de vorige Spelen in Parijs in 1924, exact honderd jaar geleden.