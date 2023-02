Van Vleuten gaat ook in afscheidsjaar voor winst Vuelta, Giro en Tour

Annemiek van Vleuten gaat in het laatste jaar van haar wielercarrière de Vuelta a España, Giro d'Italia en Tour de France rijden. Vorig seizoen won de veertigjarige renster van Movistar alle drie de grote rondes.

Van Vleuten begint haar seizoen volgende week in Spanje met de Setmana Ciclista Valenciana, een meerdaagse koers die ze ook in 2021 en 2022 won. Vervolgens gaat ze Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche rijden. En na een hoogtestage staat ze aan de start van de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Begin mei staat met de Vuelta de eerste grote ronde op het programma. Van Vleuten won de Spaanse rittenkoers in 2021 en 2022. In juli reist Van Vleuten af naar Italië om ook daar haar titel te gaan verdedigen in de Giro d'Italia, die ze in totaal al drie keer won. Aan het eind van diezelfde maand staat de Tour de France op het programma. Vorig jaar was de eerste editie van de meerdaagse rittenkoers en Van Vleuten won met overmacht.

Van Vleuten sluit haar imposante carrière in augustus af met de tijdrit en de wegwedstrijd op de WK in Glasgow. Ze was in 2017 en 2018 de beste in de tijdrit. Vorig jaar reed ze op indrukwekkende wijze met een gebroken elleboog naar de wereldtitel in de wegwedstrijd, die ze ook in 2019 al eens won.

Na een seizoen in de regenboogtrui zet Van Vleuten na zestien jaar in het peloton een punt achter haar carrière. Dat betekent dat ze haar olympische titel in de tijdrit niet zal gaan verdedigen op de Spelen van 2024 in Parijs.