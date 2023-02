Recordhouder LeBron James krijgt alle lof: 'Hij domineert de sport al twintig jaar'

LeBron James is woensdag overladen met complimenten en felicitaties, omdat hij het magische puntenrecord in de NBA heeft verbeterd. De vedette van Los Angeles Lakers staat nu op 38.390 punten.

James loste Kareem Abdul-Jabbar af als topscorer aller tijden in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Abdul-Jabbar had het record sinds 1984 in handen en maakte in zijn loopbaan 38.387 punten.

Het historische moment van James vond plaats in het derde kwart van de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder. Abdul-Jabbar zat aan de rand van het veld en nam het woord tijdens de ceremonie die op het punt volgde.

"Het was duidelijk dat hij van plan was de hele sport te domineren. En dat voor twintig jaar", zei de 75-jarige legende over James. "Je kunt hem alleen maar complimenten geven voor de manier waarop hij speelt en dit volhoudt."

Ook de Amerikaanse president Joe Biden feliciteerde James. "Met hart en ziel heb je een geweldig record gebroken. Je hebt het spel naar een hoger niveau getild", zei hij. "Bovendien heb je, net als Kareem, Bill Russell en anderen die je voorgingen, ons uitgedaagd en geïnspireerd om nog beter te worden en onze belofte waar te maken."

NBA-baas Adam Silver was in Los Angeles eveneens vol lof over James, die in 2003 zijn debuut op het hoogste niveau maakte. "Het record heeft bijna veertig jaar standgehouden. Veel mensen dachten dat het nooit meer gebroken zou worden", zei hij.

Lakers-icoon Magic Johnson sprak woorden van gelijke strekking. "Ik had niet verwacht mee te maken dat het record van Kareem zou sneuvelen. Voor mij persoonlijk is het extra speciaal dat hij het in het paars en goud van de Lakers voor elkaar heeft gekregen."

De 38-jarige James speelde tegen Oklahoma City Thunder zijn 1.410e NBA-wedstrijd. Hij zei zeker nog twee jaar te willen doorgaan. "Ik voel me goed en mijn lichaam werkt ook nog goed mee. Maar het gaat allemaal om het mentale aspect. Als ik gemotiveerd blijf om voor kampioenschappen te strijden, heb ik het gevoel dat ik dat nog kan", vertelde hij.