Basketballegende LeBron James heeft magisch puntenrecord te pakken in NBA

LeBron James heeft woensdag geschiedenis geschreven in de NBA. De sterspeler van Los Angeles Lakers loste in de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder legende Kareem Abdul-Jabbar af als speler met de meeste punten ooit in de grootste basketbalcompetitie ter wereld.

James had voorafgaand aan de wedstrijd nog 36 punten nodig om het record van Abdul-Jabbar (38.387 punten) te verbeteren. Hij maakte er 38. Het historische punt viel in het derde kwart van de wedstrijd.

Het duel werd op dat moment even stopgezet. De 38-jarige James stak beide handen in de lucht en keek naar boven, fotografen verzamelden om hem heen, het publiek juichte hem toe en zijn medespelers feliciteerden hem.

Vervolgens namen James' familieleden het woord bij een korte ceremonie. Er werd een video vol hoogtepunten getoond en Abdul-Jabbar - hij zat aan de rand van het veld - meldde zich om James te feliciteren met het record.

Geëmotioneerde James: 'Dit is ongelooflijk'

James maakte in 2003 zijn NBA-debuut. Hij speelde voor Cleveland Cavaliers, Miami Heat en de Lakers. Abdul-Jabbar speelde tussen 1969 en 1989 in de NBA. Hij veroverde zes NBA-titels, twee meer dan James.

"Ik wil iedereen bedanken die me in de afgelopen twintig jaar heeft gesteund. Zodner jullie was dit allemaal niet gelukt", zei een geëmotioneerde James toen hij de microfoon in handen kreeg.

De center richtte zich uiteraard ook tot Abdul-Jabbar. "Het maakt me heel nederig om dit te kunnen doen in de aanwezigheid van een legende als Kareem. Het is ongelooflijk."

In de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder maakte James 38 punten. Hij staat in zijn loopbaan nu op 38.390 punten. De Lakers verloren de wedstrijd met 130-133.