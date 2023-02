Daders gewelddadige overval op gezin Cavendish krijgen zeker twaalf jaar cel

De daders van een gewelddadige overval op Mark Cavendish en zijn gezin hebben dinsdag gevangenisstraffen van twaalf en vijftien jaar opgelegd gekregen. De overvallers namen onder meer twee horloges met een waarde van 800.000 euro mee.

Cavendish werd in november 2021 thuis in Essex overvallen door vier mannen met messen. Ze namen meerdere kostbaarheden mee, waaronder twee horloges van het merk Richard Mille, de privésponsor van Cavendish. Naar twee daders wordt nog gezocht.

Cavendish was twee dagen voor de overval thuisgekomen, na een zware valpartij bij de Zesdaagse van Gent. De renner lag na dat ongeluk zelfs even op de intensive care met een aantal gebroken ribben en een klaplong.

Op het moment van de overval was de vrouw van de voormalige wereldkampioen in de beginfase van haar zwangerschap. "Wat een gelukkige tijd moest worden, is veranderd in een periode vol stress en zorgen."