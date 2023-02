Burgemeester Parijs: 'Geen Russische atleten op Spelen zolang oorlog woedt'

Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. Dat heeft Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, dinsdag gezegd bij Radio France.

"Zolang Rusland oorlog blijft voeren tegen Oekraïne, wil ik niet dat er een Russische delegatie aanwezig is bij de Olympische Spelen", zei Hidalgo. "Ik zou dat onfatsoenlijk vinden."

"Het is ondenkbaar dat de Russische atleten door Parijs kunnen lopen met het idee dat er niets aan de hand is. Dat is ondenkbaar als het nog steeds bommen regent op Oekraïne."

Hidalgo is met haar uitspraken van mening veranderd. Eerder zei de burgemeester dat het in haar ogen niet ondenkbaar was dat Russen onder neutrale vlag zouden meedoen aan de Spelen. Dat zei ze vorige maand met als argumentatie dat atleten anders om onterechte redenen concurrentie wordt ontzegd.

Het internationaal olympisch comité (IOC) liet vorige week weten te onderzoeken of atleten uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen.

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne had de Franse president Emmanuel Macron juist verzocht om Rusland en Belarus volledig te weren. Vadym Gutzeit, de minister van Sport, dreigde dat Oekraïne het evenement zou boycotten als atleten uit die twee landen mogen meedoen.

NOC*NSF gaf eerder aan de optie open te houden om sporters onder neutrale vlag te laten deelnemen. Wel gaf de Nederlandse sportkoepel aan zorgen te hebben over de uitvoering en houdbaarheid ervan.