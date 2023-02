Veelbesproken NBA-ster Irving rondt overstap naar Dallas Mavericks af

Basketballer Kyrie Irving heeft zijn overstap van Brooklyn Nets naar Dallas Mavericks afgerond. De Amerikaan was niet onomstreden in Brooklyn: hij weigerde zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en kwam afgelopen najaar in opspraak na een verwijzing op sociale media naar een antisemitische documentaire.

De overgang van Irving naar de Mavericks hing al een tijdje in de lucht. De club uit Texas bevestigde zijn komst en die van zijn teamgenoot Markieff Morris dinsdag op sociale media. Spencer Dinwiddie en Dorian Finney-Smith bewandelen de omgekeerde weg en gaan voor Brooklyn Nets spelen.

De dertigjarige Irving werd ook in verband gebracht met Los Angeles Lakers, Phoenix Suns en Los Angeles Clippers. De guard wilde naar verluidt vertrekken bij Brooklyn Nets omdat onderhandelingen over een langer verblijf waren vastgelopen.

Irving werd in 2016 met Cleveland Cavaliers kampioen in de NBA. Hij kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor de Nets, waar hij een belangrijke speler was. Dit seizoen noteerde Irving een gemiddelde van 27,1 punten per wedstrijd.

De verhouding met de club verslechterde vorig jaar. Na zijn weigering zich te laten vaccineren was hij een aantal maanden niet speelgerechtigd. Dat kwam onder meer omdat New York ongevaccineerden niet toestond te sporten in binnenruimtes.

Begin november werd Irving geschorst vanwege het promoten van een documentaire, die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap. Hij moest acht duels toekijken.

