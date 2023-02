Succestrainer Bennema vertrekt na vijftien jaar definitief bij Atletiekunie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bart Bennema vertrekt in april na een dienstverband van zo'n vijftien jaar bij de Atletiekunie. Dat bevestigt de oud-coach van Dafne Schippers en Nadine Visser in gesprek met De Telegraaf.

Bennema was sinds eind vorig jaar al niet langer de bondscoach korte sprint en horden. De Atletiekunie besloot destijds tot een andere verdeling in de coaching van de topatleten. Wel zou de Atletiekunie voor Bennema op zoek gaan naar een andere rol.

Die zoektocht liep op niets uit. "Ik heb gesprekken gevoerd over een nieuwe rol, maar er zit niks meer tussen", zegt de 45-jarige Bennema. "Ik ben al bezig met iets anders, maar laat nog even open wat ik precies ga doen."

Bennema is de coach die Schippers naar de wereldtop op de sprint begeleidde. Hun succesvolle samenwerking leidde tot twee wereldtitels op de 200 meter (2015 en 2017) en olympisch zilver op de 200 meter in 2016. Schippers stapte na de voor haar teleurstellend verlopen Spelen van Tokio over naar Wigert Thunnissen.