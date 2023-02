Joshua betreedt in april voor het eerst boksring sinds verloren titelgevechten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Topbokser Anthony Joshua maakt op 1 april voor het eerst zijn opwachting sinds zijn twee verloren titelgevechten met Oleksandr Usyk. De 33-jarige zwaargewicht neemt het in de O2 Arena in Londen op tegen de Amerikaan Jermaine Franklin.

Joshua stond in september 2021 en augustus 2022 tegenover Usyk. Bij de eerste confrontatie verloor hij zijn wereldtitels bij de WBA, WBO en IBF zeer verrassend aan de Oekraïner, die ook het tweede gevecht won.

Sindsdien kwam Joshua, die tot zijn dubbele confrontatie met Usyk 24 van zijn 25 profgevechten had gewonnen, niet meer in actie. Franklin wordt begin april dus zijn eerstvolgende tegenstander.

Franklin ging in november op punten ten onder tegen Joshua's landgenoot Dillian Whyte. Het was voor de 29-jarige Amerikaanse bokser zijn eerste nederlaag in 22 gevechten.