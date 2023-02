Juist in Parijs boekt Polling eerste succes in bijzijn dochtertje: 'Dit is heel speciaal'

Judoka Kim Polling pakte afgelopen weekend "de meest speciale medaille" uit haar loopbaan. Voor het eerst sinds haar bevalling stond de 31-jarige judoka weer op het podium, haar nog geen een jaar oude dochtertje was erbij op de tribune. "Deze plek in Parijs is heel speciaal voor mij."

Het succes vierde Polling uitgerekend bij de Grand Slam in Parijs, waar ze een decennium geleden met de winst haar grote doorbraak beleefde. Volgend jaar hoopt ze daar weer aan de Olympische Spelen mee te mogen doen.

In de judotempel in Bercy veroverde ze brons, maar het voelt als een hoofdprijs. "De meest speciale medaille is het sowieso, omdat ik tijdens mijn zwangerschap doelen heb gesteld over wanneer ik weer mee wilde doen in de wereldtop", vertelt Polling in gesprek met ANP.

De enkelvoudig olympiër beviel in mei vorig jaar van haar eerste dochter. "We hadden toen ingezet op februari. Maar ik ben nog nooit eerder teruggekomen na een zwangerschap, dus ik wist niet wat erbij zou komen kijken."

"Dat het dan lukt een medaille te veroveren, met onze dochter voor het eerst op de tribune, is wel heel mooi", vervolgt Polling. "Tussen de ochtend- en middagsessie heb ik haar nog even gezien voor een snelle knuffel. En het was extra mooi omdat het in Parijs was. Deze plek is is heel speciaal voor mij."

Kim Polling op het podium in Parijs. Foto: Reuters

'Ik weet dat ik een achterstand heb'

Polling blijft nog even in Parijs voor een trainingsstage, waarna ze zich richt op een toernooi in Antalya. Begin mei staat het WK in Qatar op het programma. Ze hoopt daar indruk te maken met het oog op plaatsing voor de Spelen voor volgend jaar.

Polling miste de Spelen van Tokio, omdat Sanne van Dijke de voorkeur kreeg na een selectieprocedure. Polling diende destijds tevergeefs een bezwaar in. "Er wordt nu alleen nog maar objectief gekeken en dat vind ik wel heel fijn", zegt Polling. Ze moet opnieuw met Van Dijke strijden om het enige olympische startbewijs voor de klasse tot 70 kilogram.