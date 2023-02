Judoka Polling pakt op Grand Slam in Parijs eerste medaille sinds moederschap

Judoka Kim Polling heeft zondag op de prestigieuze Grand Slam van Parijs haar eerste medaille veroverd sinds ze vorig jaar beviel van een dochter. Polling pakte met een overwinning op de Kroatische Barbara Matic brons in de klasse tot 70 kilogram.

Enkele seconden voor het einde van de wedstrijd kreeg Matic, de wereldkampioene van de afgelopen twee jaar, een penalty van de scheidsrechter. Daardoor ging het brons naar Polling, die geëmotioneerd reageerde en haar coach Garmt Zijlstra in de armen viel.

De 31-jarige judoka maakte in oktober haar rentree op de tatami nadat ze in mei was bevallen van een dochter. Op de Masters van eind vorig jaar in Jeruzalem kwam Polling al in de buurt van een medaille, maar ze verloor toen de wedstrijd om het brons.

In Parijs, waar ze naar eigen zeggen tien jaar geleden haar grote doorbraak bij de senioren beleefde door de Grand Slam te winnen, had Polling wel het succes waar ze zo naar snakte.

Polling is viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram. De routinier ontbrak op de Olympische Spelen van Tokio, maar hoopt er volgend jaar in Parijs wel weer bij te zijn.

Michael Korrel won in de finale van Dzhafar Kostoev, die hem eind vorig jaar nog had verslagen in de kwartfinales van de Masters in Jeruzalem. Foto: Reuters

Nederlands succes in Parijs

Naast Polling stonden er meer Nederlanders op het podium op de Grand Slam van Parijs. Noël van 't End veroverde het goud in de klasse tot 90 kilogram. Michael Korrel won de titel bij de categorie tot 100 kilogram. Brons was er voor Kim Polling (-70 kg) en Guusje Steenhuis (-78 kg).

De 31-jarige Van 't End, wereldkampioen in 2019, boekte in Parijs zijn tweede zege op een Grand Slam. De Utrechter rekende in de finale via een waza-ari af met Moerad Fatiyev uit Azerbeidzjan.