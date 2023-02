LeBron James is er bijna: magisch record in NBA staat op het punt te sneuvelen

LeBron James heeft nog maar 36 punten nodig om het magische puntenrecord in de NBA van Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punten) aan te scherpen. De sterspeler van Los Angeles Lakers maakte in de nacht van zaterdag op zondag 27 punten tegen New Orleans Pelicans.

Ondanks het aandeel van de 38-jarige James, die ook negen rebounds en zes assists verzorgde, verloren de Lakers met 131-126. Bij de Pelicans was Brandon Ingram topscorer met 35 punten.

James kan in de nacht van dinsdag op woensdag de topscorer aller tijden in de NBA worden in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City Thunder. Hij maakte dit seizoen gemiddeld meer dan dertig punten per duel.

Slaagt James dinsdag niet in zijn missie, dan is de kans groot dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag toeslaat in het treffen met Milwaukee Bucks.

Uitgerekend voor de Bucks vierde Abdul-Jabbar in 1969 zijn NBA-debuut. De center diende eerst zes jaar de ploeg uit Milwaukee, waarna hij overstapte naar de Lakers. Abdul-Jabbar veroverde zes NBA-titels, twee meer dan James.

De recordjacht van James leidt de aandacht enigszins af van de beroerde resultaten van de Lakers. De ploeg staat dertiende in de Western Conference en heeft dringend overwinningen nodig om de play-offs te halen.