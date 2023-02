Excentrieke MMA-vechter McGregor (34) keert terug in de ring

Meervoudig vechtkampioen Conor McGregor gaat nog een keer de kooi in. De 34-jarige Ier keert in ieder geval voor één wedstrijd terug bij de UFC, de grootste organisatie in het mixed martial arts (MMA).

De flamboyante McGregor gaat na de zomer de strijd aan met de 36-jarige Amerikaan Michael Chandler. Een datum en een locatie zijn nog niet bekendgemaakt.

UFC-baas Dana White kondigde het gevecht aan in een video op sociale media. McGregor en Chandler zijn eerst samen te zien in een nieuw seizoen van de serie The Ultimate Fighter, waarna de lichtgewichten elkaar na 15 augustus in de ring gaan treffen.

McGregor, die eerder al comebacks maakte, kwam in juli 2021 voor het laatst in actie. Toen moest hij het gevecht met Dustin Poirier staken vanwege een gebroken linkerbeen. Chandler heeft sinds zijn komst naar de UFC twee jaar geleden twee van zijn vijf gevechten winnend afgesloten.

McGregor stond gedurende zijn MMA-carrière volop in de schijnwerpers door zijn opvallende uitspraken en wangedrag. Hij was in 2021 de bestbetaalde sporter ter wereld met een totaal aan inkomsten van 150 miljoen euro.

In 2017 maakte McGregor een uitstap naar het boksen. Hij was bij zijn debuut niet opgewassen tegen de Amerikaan Floyd 'Money' Mayweather. Bij dat lucratieve gevecht in Las Vegas stond naar verluidt zo'n 425 miljoen euro op het spel.

