Geëmotioneerde Van Empel ziet eerste wereldtitel als beloning voor topseizoen

Fem van Empel wordt overspoeld door emoties na het veroveren van haar eerste wereldtitel in het veldrijden. Het Nederlandse toptalent liet haar concurrenten kansloos in Hoogerheide en boekte het grootste succes in haar nog prille loopbaan.

"Dit voelt een beetje gek. Het is een emotionele zege voor mij. Een beloning voor een geweldig seizoen", zei Van Empel in een eerste reactie. "Het publiek was geweldig. Ik heb nog nooit zoveel mensen langs de kant zien staan. Dit is heel speciaal."

De pas twintigjarige Van Empel imponeerde dit seizoen al met legio (wereldbeker)zeges en de Europese titel. Ze gold samen met Puck Pieterse als topfavoriete voor WK-goud, maar Van Empel zag haar grote rivale een paar foutjes maken.

Pieterse miste haar pedaal bij de start en moest daardoor direct in de achtervolging. Ze haakte wel aan, maar door een valpartij halverwege de koers kwam Van Empel opnieuw alleen op kop. De topfavoriet zag haar leidende positie daarna geen moment meer in gevaar komen.

"Het was een mooi duel met Puck, maar volgens mij viel ze. Daarna ben ik vol gas gegaan", blikte Van Empel terug. De Brabantse kwam liefst 39 seconden eerder over de streep dan Pieterse. Vlak voor de finish schudde de geëmotioneerde Van Empel uit ongeloof al even haar hoofd.

"Het is zo emotioneel. Dat maakt het moeilijk om de juiste woorden te vinden", aldus Van Empe. Lucinda Brand werd derde en daarover zei ze: "We hebben een geweldige groep meiden. In normale wedstrijden zijn we tegenstanders, maar nu waren we even teamgenoten."