Tweevoudig olympiër Bart Deurloo (31) zwaait af als turner en wordt coach

Bart Deurloo stopt met turnen. De 31-jarige Ridderkerker meldt vrijdag dat hij zich richt op een toekomst als coach binnen de Nederlandse mannenselectie.

Deurloo maakte in 2016 deel uit van de Nederlandse mannenploeg die deelnam aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij was jarenlang een vaste waarde in de EK- en WK-selecties van de Nederlandse turnbond. Deurloo won in 2017 op het onderdeel rekstok een bronzen medaille op de WK.

In zijn loopbaan behaalde Deurloo twee keer een olympische finale. In 2016 werd hij in Rio de Janeiro vijftiende in de meerkampfinale. Vijf jaar later in Tokio eindigde Deurloo na een val op de zevende plek in de rekstokfinale.

Na de Spelen in Tokio laste Deurloo een pauze in. De Zuid-Hollander wist nog niet of hij zijn turncarrière zou hervatten. In de tussentijd deed hij ervaring op als coach bij de junioren en senioren in Rotterdam. In aanloop naar de Spelen van 2024 gaat Deurloo zich richten op een rol als coach binnen de Nederlandse mannenselectie.

In zijn nieuwe rol is Deurloo verantwoordelijk voor de programma's van onder anderen Jordi Hagenaar en Martijn de Veer, die vorig jaar in actie kwamen op de EK en WK. De Nederlandse mannenploeg hoopt zich dit jaar als team te kwalificeren voor de Spelen in Parijs.