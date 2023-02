Zwetsloot overtuigend door op WK skateboarden, exit Jacobs en Oldenbeuving

Skateboardster Roos Zwetsloot heeft zich vrijdag bij de WK in de Verenigde Arabische Emiraten als eerste geplaatst voor de halve finales. De Utrechtse zette in de kwartfinales met 82,58 punten de beste score neer. Candy Jacobs en Keet Oldenbeuving verzekerden zich in Sharjah niet van een plek bij de laatste zestien.

Jacobs, die acht weken geleden werd geopereerd aan haar knie, eindigde met een score van 34,43 op plaats 24. Oldenbeuving zette in de kwartfinale een teleurstellende score neer van 31,68. Ze werd daarmee 27e.

In de kwalificaties op woensdag eindigen de drie Nederlandse vrouwen allemaal in de top tien. Oldenbeuving werd vierde, Zwetsloot was de nummer vijf en Jacobs werd negende. Debutant Christina Steens eindigde buiten de top 32 en kwalificeerde zich niet voor de kwartfinales.

De halve finales worden zaterdag geskatet. De beste acht skateboarders gaan door naar de eindstrijd van zondag. Het WK in het emiraat Sharjah telt mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs. Het tweede kwalificatiemoment voor de Spelen vindt plaats in juni tijdens de Rome Street Skateboarding Contest.

Candy Jacobs plaatste zich in Sharjah niet voor de halve finales. Foto: Getty Images

Zwetsloot presteerde verdienstelijk in Tokio

De 22-jarige Zwetsloot eindigde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio op de vijfde plaats. Skateboarden debuteerde in Japan als olympische sport. Oldenbeuving, die op zestienjarige leeftijd meedeed, liep de olympische finale mis.

Voor Jacobs werden de Spelen een drama. De 32-jarige Limburgse testte al voor de openingsceremonie positief op het coronavirus en zat tien dagen in quarantaine. Jacobs mocht het hotel na ruim een week verlaten en keerde terug naar huis.