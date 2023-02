Handbalster Abbingh vier maanden na bevalling weer opgeroepen voor Oranje

Lois Abbingh is terug in de selectie van de Nederlandse handbalsters. Bondscoach Per Johansson heeft de dertigjarige sterspeelster opgeroepen voor de wedstrijden van komende maand in de Golden League tegen Tsjechië, Noorwegen en Denemarken.

Abbingh beviel eind september van een zoon, Lev. Vanwege haar zwangerschap ontbrak ze de voorbije maanden in de Nederlandse selectie. Ze miste onder meer het EK.

Oranje kwam daarop zonder Abbingh en de eveneens vanwege een zwangerschap afwezige keeper Tess Wester niet verder dan de zesde plaats. Wester is inmiddels ook bevallen, van dochter Flo, maar keert nog niet terug bij Oranje.

Abbingh maakte onlangs bekend dat ze na dit seizoen de Deense club Odense verruilt voor de Noorse grootmacht Vipers Kristiansand. De Groningse, die Oranje in 2019 de wereldtitel bezorgde, tekende er voor twee jaar.

Debbie Bont maakte donderdag bekend dat ze zich niet langer beschikbaar stelt voor Nederland. Daardoor ontbreekt de 216-voudig international in de selectie van zestien Oranjehandbalsters voor de wedstrijden op 2, 4 en 5 maart in Eindhoven.