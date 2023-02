Handbalster Bont stopt na 216 interlands en handvol medailles als international

Handbalster Debbie Bont heeft donderdag haar interlandcarrière beëindigd. De 32-jarige Noord-Hollandse, die in 2019 wereldkampioen werd met het Nederlandse team, blijft wel doorgaan bij de Franse topclub Metz.

"Na meer dan dertien jaar bij het Nederlandse team heb ik besloten om een stap terug te doen", zegt Bont, die in 216 wedstrijden 425 keer scoorde. "Ik wil graag alle fans

bedanken voor de support. Het was altijd heel speciaal om voor jullie te mogen spelen en ik zal het gaan missen."

Bont behoorde tot de Nederlandse ploeg die zich jarenlang met de wereldtop kon meten. De rechterhoekspeelster pakte in 2015 WK-zilver met Nederland en voegde daar twee jaar later een bronzen plak aan toe. Daarna volgden ook zilver (2016) en brons (2018) op het Europees kampioenschap.

Het hoogtepunt uit de interlandloopbaan van Bont moest toen nog komen. Nederland werd in 2019 voor het eerst wereldkampioen door Spanje in een zinderende finale met 30-29 te verslaan. Na dat succes slaagden de handbalsters er niet meer in om op een eindtoernooi een medaille in de wacht te slepen.

Op de Olympische Spelen van 2021 strandde Bont met Oranje al in de kwartfinales. Haar laatste interland was op 18 november 2022, toen Nederland van Zweden verloor in strijd om de vijfde plek op het EK.