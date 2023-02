Sifan Hassan maakt op 23 april in Londen langverwacht debuut op marathon

Sifan Hassan maakt op 23 april in Londen haar langverwachte debuut op de marathon. De Nederlandse topatlete is ingegaan op een uitnodiging van de organisatie van een van de grootste hardloopevenementen ter wereld.

Hassan, tweevoudig olympisch kampioene, ziet de wedstrijd over 42,195 kilometer in de Engelse hoofdstad vooral als een test. Als die bevalt, is het voor haar een optie om de marathon te lopen bij de Olympische Spelen in Parijs.

"Ik ben nog aan het overwegen wat ik zal doen op de Spelen in Parijs. Zowel de baan als de marathon is mogelijk", zegt de dertigjarige Hassan in de aanloop naar de race in Londen.

"Voordat ik een definitieve beslissing kan nemen, moet ik mezelf eerst testen op de marathon. Ik moet weten of ik er goed in ben. De beste plek is dan Londen, een wedstrijd met de sterkste vrouwelijke marathonlopers van de wereld."

Hassan vierde al grote successen op de baan, met als hoogtepunten de wereldtitels op de 1.500 en 10.000 meter in 2019 en de olympische titels op de 5.000 en 10.000 meter bij de Spelen van Tokio in 2021. Ze pakte al zeventien medailles op internationale kampioenschappen.

Direct na haar tweede gouden plak in Tokio kondigde Hassan al aan dat de marathon haar volgende doel zou worden. "Ik hou van dingen die pijn doen. Ik wil kijken wat ik kan en hoeveel pijn ik aankan", zei ze toen.

Hassan maakt geen definitieve overstap

Hassan benadrukt dat ze geen definitieve overstap naar de weg maakt. "Het is altijd al mijn bedoeling geweest ooit een marathon te lopen, maar dat betekent niet dat ik me terugtrek van de baan."

"Ik plan voor deze zomer een baanseizoen, maar op dit moment ben ik razend opgewonden over mijn marathondebuut. Het is in veel opzichten een stap in het onbekende voor mij, maar ik heb er enorm veel zin in."

Hassan heeft tot dusver bewezen dat ze op vrijwel alle afstanden hard kan lopen. Ze heeft onder meer het wereldrecord op de Engelse mijl en de Europese records op de 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 meter én de halve marathon in haar bezit. Ook is ze houder van het werelduurrecord.