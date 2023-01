Braspennincx en Van Riessen zijn toe aan rust en missen EK baanwielrennen

Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen ontbreken in de Nederlandse selectie voor de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. De twee wielrensters hebben een rustperiode ingelast na de intensieve wedstrijdperiode van 2021 en 2022.

De 31-jarige Braspennincx maakte nog wel deel uit van de ploeg die vorig jaar in München EK-zilver behaalde op de teamsprint. De 35-jarige Van Riessen veroverde in de Zuid-Duitse stad brons op de sprint.

Teamsprinters Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg zitten wel in de Nederlandse selectie. Zij verdedigen hun Europese titel. Dat was het enige onderdeel waarop Lavreysen en Hoogland in actie kwamen in München. Van den Berg is weer helemaal terug als starter van de teamsprint bij de mannen.

Op de WK in Parijs vorig jaar moesten de teamsprinters, met een niet geheel fitte Van den Berg, voor het eerst in vier jaar de titel laten aan Australië. "De situatie was bij het WK zodanig onder controle dat Roy kon rijden, maar zijn fysieke gesteldheid is de afgelopen periode flink verbeterd", zegt bondscoach Mehdi Kordi.

Kordi, die eind december werd benoemd als de opvolger van René Wolff, kijkt uit naar zijn eerste toernooi als bondscoach van de sprinters. "De sporters zijn klaar voor dit toernooi. We zitten in een opgaande lijn, waarvan de piek uiteindelijk moet liggen bij de WK in Glasgow (in augustus, red.)."