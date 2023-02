Candy Jacobs klom uit diep dal na isolatie in Tokio: 'Skateboarden redt me altijd'

Skateboardster Candy Jacobs (32) ging door een diep dal nadat ze door een coronabesmetting haar olympische droom in Tokio moest opgeven. Dankzij therapie en een confronterende documentaire is ze weer helemaal terug en denkt ze alweer aan de Spelen in Parijs. "Ik dacht dat ik er nooit meer overheen zou komen."

Skateboarden is voor Jacobs altijd haar lust en haar leven geweest. Op haar board voelt ze zich vrij, haar vrienden komen uit de sport. Maar na de voor haar rampzalige verlopen Olympische Spelen in Tokio voelde ze aan alles dat ze afstand moest nemen van het skateboarden.

De olympische droom van Jacobs draaide anderhalf jaar geleden uit op een nachtmerrie. Nog voordat de Spelen in Tokio begonnen waren, testte ze als eerste Nederlandse sporter positief op het coronavirus. Tien dagen lang zat de skateboardster in een hermetisch afgesloten quarantainehotel.

Jacobs beleefde er de donkerste momenten uit haar carrière. Ze zat in een kamer van 3 bij 4 meter, mocht geen raam openen en mocht tien dagen lang niet naar buiten om een luchtje te scheppen. Elke ochtend werd ze met een speaker gewekt om haar lichaamstemperatuur te meten.

Bij vertrek naar Nederland was Jacobs mentaal en fysiek gebroken. Ze dacht dat skateboarden haar uitlaatklep zou zijn, zoals het altijd voor haar was geweest. Ze beschouwt de sport als een "reddingsboei".

Toen ze bij aankomst in Venlo op haar skateboard sprong, liep ze alsnog tegen een muur op. "Ik had zelfs zoveel last van mijn lichaam dat ik niet meer kon skaten. Ik dacht op een gegeven moment: ik kom hier nooit meer overheen."

Candy Jacobs deed vlak voor de Olympische Spelen mee aan het WK skateboarden in Brazilië. Foto: ANP

Jaar na coronabesmetting komt documentaire uit

Jacobs praatte veel met haar coach Hans van Dorssen en mental coach Suzanne Kouwenhoven om de Olympische Spelen te verwerken. Het debacle bleef desondanks in haar hoofd zitten. Ze dacht dat haar naam voor altijd verbonden zou blijven aan de coronabesmetting in Tokio.

Zelfs toen niemand bij haar eerste skateboardwedstrijden na de Spelen over het onderwerp sprak, kon ze het niet loslaten. "Ik maakte het veel te groot in mijn hoofd", zegt ze. Het was voor de Limburgse het moment om het roer om te gooien. Als het niet loopt, wil ze altijd alles in haar leven veranderen.

Het kaalscheren van haar hoofd is daar het zichtbaarste voorbeeld van. Ze vond ook afleiding in de verbouwing van haar eigen skatepark in Venlo. Toch bleef ze zoekende. Totdat precies een jaar na haar positieve coronatest een documentaire over haar uitkwam.

Het oorspronkelijke idee was om een "vrolijke, mooie en inspirerende" film te maken over Jacobs. Door haar coronabesmetting op de Spelen werd dat allemaal anders. In Candy: A Skater's Mind zijn ook de dagen te zien dat ze in isolatie zat.

Candy Jacobs staat vrijdag in de kwartfinale van het WK skateboarden in de Verenigde Arabische Emiraten. Foto: Tjeerd Derkink

'Therapie beste keuze uit mijn leven'

Bij het zien van de beelden ontdekte Jacobs dat ze haar olympische domper nog niet had verwerkt. "Ik kon er niet naar kijken en ik wilde de film al helemaal niet aan anderen laten zien. Ik vond het echt verschrikkelijk."

Daarop besloot de skateboardster in therapie te gaan. Een keuze die niet voor de hand lag, omdat ze er al die tijd niets van moest hebben. Nu zegt ze dat het de "beste keuze uit mijn leven is geweest". "Dit alles heeft mij sterker gemaakt."

Op het WK in de Verenigde Arabische Emiraten wil Jacobs vanaf vrijdag de basis leggen voor deelname aan de Spelen van 2024 in Parijs. In het emiraat zijn belangrijke punten te verdienen voor olympische kwalificatie.

Anderhalf jaar na de olympische nachtmerrie hoopt Jacobs in Parijs voor revanche te kunnen gaan. Iets wat ze vlak na Tokio nooit had durven denken. "Skateboarden heeft mij altijd gered en dat gevoel is nu terug", zegt ze lachend vanuit haar hotel in Sharjah.