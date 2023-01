Winterspelen mogelijk vaker op dezelfde locatie vanwege klimaatcrisis

De Olympische Winterspelen worden in de toekomst mogelijk vaker op dezelfde locaties gehouden. Het internationaal olympisch comité (IOC) maakt zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor wintersporten.

"Een van de mogelijkheden is dat we nadenken over een bepaald roulatiesysteem", zei IOC-voorzitter Thomas Bach. Op die manier zouden wintersportlocaties waar zeker sneeuw ligt regelmatig de Spelen of WK's kunnen organiseren. "Zo kunnen de voorzieningen op het noodzakelijke hoge niveau blijven."