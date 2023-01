Olympiër Krumins treedt toe tot technische staf van atletiekbond

Susan Krumins treedt vanaf woensdag toe tot de technische staf van de Atletiekunie. De atlete wordt talentcoach en gaat bondscoach Tomasz Lewandowski ondersteunen op de middellange en lange afstanden.

Nu kiest Krumins ervoor om zich te ontwikkelen als coach. "Ik ga de ervaringen die ik in mijn professionele carrière heb opgedaan, gebruiken om de volgende generatie atleten naar de top te helpen", zegt ze over haar nieuwe rol.

Susan Krumins won in 2018 een zilveren medaille op de EK in Berlijn.

Technisch directeur Vincent Kortbeek is verheugd over de komst van Krumins. "Wij hebben in Nederland de ambitie om op de middellange en lange afstand structureel aansluiting te krijgen met de top in Europa en de wereld. Met de komst van Susan werken we verder aan die structuur."