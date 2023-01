Kansas City Chiefs voor derde keer in vier jaar naar Super Bowl

Kansas City Chiefs heeft zondagavond (lokale tijd) voor de derde keer in de laatste vier jaar een plek in de Super Bowl veiliggesteld. De formatie van sterspeler Patrick Mahomes neemt het daarin op tegen Philadelphia Eagles.

De Chiefs waren in de finale van de American Football Conference met 23-20 te sterk voor Cincinnati Bengals, dat vorig jaar de strijd om de Super Bowl van Los Angeles Rams verloor. Philadelphia Eagles was in de National Football Conference met 31-7 te sterk voor het door blessures verzwakte San Francisco 49ers.

De Super Bowl, een van de grootste sportevenementen ter wereld, staat 12 februari op het programma. Voor de 64-jarige coach Andy Reid van Kansas City Chiefs wordt het een weerzien met de club waarbij hij veertien jaar hoofdcoach was.

"Ik heb daar een geweldige tijd gehad", zei de Amerikaan. "Veertien jaar, dat is een lange tijd. Ik ben blij voor die club en blij voor de stad dat ze nu in de finale staan. Ze zijn gepassioneerd en houden van American football. Ik kan niet wachten op de clash tussen Kansas City en 'Philly'. Het wordt een geweldige Super Bowl."

Kansas City Chiefs tegen Philadelphia Eagles betekent ook een duel tussen de veelgeprezen quarterbacks Mahomes en Jalen Hurts. De finale van de NFL wordt gespeeld in het State Farm-stadion in Glendale, in de staat Arizona.

Philadelphia Eagles won de Super Bowl in 2018 door New England Patriots te kloppen. Kansas City Chiefs werd in 2020 onder leiding van Reid kampioen met een zege op San Francisco 49ers. In 2021 verloren de Chiefs de finale van Tampa Bay Buccaneers.

