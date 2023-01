Nederlander Giri wint na spannende slotdag voor het eerst Tata Steel Chess

Schaker Anish Giri heeft voor het eerst in zijn carrière het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee op zijn naam geschreven. De Nederlander won zondag zijn laatste partij, terwijl zijn concurrent Nodirbek Abdusattorov verloor van Jorden van Foreest.

De 28-jarige Giri versloeg in de laatste ronde van de 85e editie de Roemeen Richard Rapport met wit en nam daardoor de leiding in de stand. Hij moest vervolgens de uitslag van de partij tussen Abdusattorov en Van Foreest afwachten.

Giri kreeg uiteindelijk hulp van Van Foreest, die enigszins verrassend met zwart te sterk was voor Abdusattorov. Hierdoor verspeelde de Oezbeek zijn koppositie in het klassement en werd hij op een halve punt van Giri (8 om 8,5) tweede.

Bij zijn vorige twaalf deelnames in Wijk aan Zee was Giri al twee keer dicht bij de eindzege. In 2018 verloor hij als gedeeld nummer één de barrage om de titel van Carlsen. In 2021 overkwam hem hetzelfde, maar toen tegen Van Foreest. Ook in 2014, 2015 en 2019 werd Giri tweede.