Van Duijvenbode bereikt tweede ronde van The Masters en treft Price

Dirk van Duijvenbode heeft vrijdag de tweede ronde bereikt bij The Masters in Milton Keynes. De dertigjarige darter won in de eerste ronde met 6-3 in legs van de Pool Krzysztof Ratajski en staat zaterdag in de tweede ronde tegenover Gerwyn Price.

Van Duijvenbode en Ratajski, die twintigste staat op de Order of Merit, liepen tot 3-3 gelijk op, waarna 'Aubergenius' afstand nam en de partij met overtuigende cijfers won. De Nederlander, nummer dertien van de Order of Merit, had een gemiddelde van 92,1, terwijl Ratajski niet verder kwam dan 83,5.

Het zal voor Van Duijvenbode lastig worden om nog verder te komen, want met Price treft hij een wereldtopper. De Welshman werd in 2021 wereldkampioen.

Danny Noppert en Michael van Gerwen hoefden niet in actie te komen in de eerste ronde van The Masters, een toernooi voor de beste 24 darters ter wereld. De Fries en en de drievoudig wereldkampioen stromen pas in de tweede ronde in.

Noppert treft zaterdagmiddag de winnaar van de confrontatie tussen Nathan Aspinall en Stephen Bunting en Van Gerwen neemt het 's avonds op tegen Jose de Sousa of Gabriel Clemens. De kwartfinales, halve finales en de finale van het toernooi in Milton Keynes worden zondag afgewerkt.

Van Gerwen won The Masters vijf keer, in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Joe Cullen is dit jaar titelverdediger.

