Hockeyer De Geus voelt zich leeg na WK-uitschakeling: 'Flashback naar 2018'

De Nederlandse hockeyers geloofden dat ze vrijdag in de halve finales van het WK revanche konden nemen op België. Oranje kwam ook twee keer op voorsprong in het Indiase Bhubaneswar, maar uiteindelijk was het resultaat hetzelfde als bij het vorige wereldkampioenschap: een nederlaag na shoot-outs. En dat deed pijn.

De wedstrijd was heel anders. Maar het gevoel na afloop was voor Jonas de Geus zeer bekend. "Ik kreeg aan het einde een flashback naar vijf jaar geleden", zegt de 24-jarige middenvelder van Kampong in gesprek met NU.nl. "Het is hetzelfde verhaal."

Bij het WK van 2018 stonden België en Nederland óók tegenover elkaar in het Kalinga Stadium van Bhubaneswar, al was het toen de finale. Na een 0-0-gelijkspel in de reguliere speeltijd namen de Belgen de shoot-outs toen nipt beter: 3-2.

Oranje besteedde de afgelopen maanden heel veel aandacht aan de shoot-outs, onder meer in trainingen en videosessies. "Ik had er daarom wel vertrouwen in", zegt De Geus. "We hadden goede nemers aangewezen, heel goed geanalyseerd wat de keeper van België doet en met Pirmin Blaak hebben wij een keeper die bewezen heeft dat hij shoot-outs kan stoppen. Alleen namen zij ze toch weer beter."

De Geus scoorde wel, net als vijf jaar geleden. Maar hij zag dat zijn ploeggenoten Thijs van Dam, Terrance Pieters en Seve van Ass de bal niet langs de Belgische topkeeper Vincent Vanasch kregen. België miste maar één keer en won zo wéér met 3-2.

"Het is moeilijk te omschrijven wat ik voelde direct na de shoot-outserie", zegt De Geus. "Ik was niet boos of verdrietig. Het was vooral een leegte. België was vandaag te pakken, dat gevoel overheerst."

Resultaten Oranje op laatste grote toernooien WK 2018: zilver (verlies in finale na shoot-outs tegen België)

zilver (verlies in finale na shoot-outs tegen België) EK 2019: brons

brons EK 2021: goud (winst in finale na shoot-outs tegen Duitsland)

goud (winst in finale na shoot-outs tegen Duitsland) Spelen 2021: zesde (verlies in kwartfinale na shoot-outs tegen Australië)

zesde (verlies in kwartfinale na shoot-outs tegen Australië) WK 2023: ? (verlies in halve finales na shoot-outs tegen België)

Oranje was in de eerste helft sterker dan België

De Geus is een van de slechts zeven Nederlandse spelers die in 2018 én vrijdag op het veld stonden tegen België. Na de mislukte Olympische Spelen van Tokio in 2021 - de ploeg strandde in de kwartfinales, ook na shoot-outs - voerde de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee namelijk een flinke verjonging door.

Het nieuwe Oranje maakte in zijn eerste vier wedstrijden bij het WK in India een goede indruk. De wereldkampioen van 1973, 1990 en 1998 won achtereenvolgens van Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0), Chili (14-0) en Zuid-Korea (5-1). Dat zijn wel stuk voor stuk teams die niet tot de wereldtop horen.

België was als regerend wereld- en olympisch kampioen de eerste grote test voor Nederland. De ploeg van Delmee begon uitstekend en kwam in het eerste kwart op voorsprong via Jip Janssen. België wankelde even, maar herstelde zich na de gelijkmaker van Tom Boon vlak voor rust.

"We hadden een goed plan, waar we veel vertrouwen in hadden", zegt De Geus. "In de eerste helft kregen we ook meer kansen dan de Belgen en hadden we meer afstand kunnen nemen. Het lukte ons alleen niet om echt door te drukken."

België kwam twee keer terug van een achterstand in de reguliere speeltijd. Foto: ANP

Hockeyers gaan zich nog opladen voor troostfinale

In de tweede helft kwam Oranje wederom op voorsprong via een rake strafcorner van Janssen, maar België werd steeds sterker. De titelverdediger kwam op 2-2 via Nicolas De Kerpel en kreeg in het laatste kwart een grote kans op de zege, maar doelman Blaak redde een strafbal van Boon.

"Na rust vloeide de energie bij ons wat weg", zegt De Geus. "Het was een slijtageslag en dan is het lekker om de bal te hebben. Het is zonde dat ons dat in de tweede helft niet genoeg gelukt is."

"Natuurlijk, België heeft een ploeg waar ze acht jaar aan gebouwd hebben en wij zijn pas een jaar bezig met dit team. Het is positief dat we hebben laten zien dat we ons goed kunnen meten met de wereldtop. Maar op dit moment is het lastig om het over positieve dingen te hebben."

Oranje sluit het WK zondag om 12.00 uur af met de troostfinale tegen Australië. "Dat is natuurlijk geen leuke wedstrijd om te spelen", zegt De Geus. "Maar we moeten niet doen alsof de derde plek op een WK niks waard is. Vanavond mogen we balen, maar het zal geen probleem zijn om ons weer op te laden. We willen niet met lege handen staan na dit toernooi."

