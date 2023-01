Hockeyers verliezen opnieuw via shoot-outs van België en missen WK-finale

De Nederlandse hockeyers hebben zich vrijdag in het Indiase Bhubaneswar niet kunnen plaatsen voor de finale van het WK. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor via shoot-outs van België, nadat het duel in reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd.

Jip Janssen scoorde tweemaal voor Oranje. De verdediger opende in de twaalfde minuut de score uit een strafcorner en zorgde kort na rust op dezelfde wijze voor de 2-1. Tussendoor bracht Tom Boon de Belgen uit een strafcorner op gelijke hoogte.

In het slot van het derde kwart tekende Nicolas De Kerpel voor de 2-2. Doelman Pirmin Blaak redde Nederland vervolgens door een strafbal van Boon te keren, waarna niet meer werd gescoord. In de shoot-outs bleek België uiteindelijk de sterkste.

Nederland kon daardoor geen revanche nemen voor de verloren WK-finale van 2018 tegen België. Toen veroverden de Belgen via een spectaculaire shoot-outserie de wereldtitel ten koste van Oranje, dat in 1998 voor het laatst wereldkampioen werd.

In de troostfinale speelt Nederland zondag om 12.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Australië. 'The Kookaburras' verloren in een spektakelstuk met 4-3 van Duitsland. De Duitsers kwamen in de slotfase terug van een 3-2-achterstand en maakten de beslissende goal zes seconden voor tijd. De finale tussen België en Duitsland begint zondag om 14.30 uur.

Teleurstelling bij Oranjedoelman Pirmin Blaak. Foto: ANP

Janssen zet Oranje tot tweemaal toe op voorsprong

In het Kalinga Stadium begon Nederland goed aan de wedstrijd. Nadat een poging van Koen Bijen in de openingsfase nog net naast was gegaan, kwam de ploeg van Delmee in de twaalfde minuut wel op voorsprong via Janssen. Hij pushte keihard raak uit een strafcorner.

Nederland ging in het tweede kwart op dezelfde voet verder en was via Tjep Hoedemakers en Thijs van Dam een paar keer dicht bij de 2-0. Gedurende het tweede kwart kwam België beter in de wedstrijd. Een treffer van Felix Denayer werd nog afgekeurd, maar kort voor rust zorgde Boon uit een strafcorner wel voor de gelijkmaker.

Na rust ontsnapte Nederland aan een achterstand. Teun Beins haalde een inzet van John-John Dohmen vlak voor de lijn weg, waarna de bal via Blaak op de paal belandde. Aan de andere kant vond Janssen uit een strafcorner wel het doel: 2-1.

Vreugde bij de Belgische hockeyers. Foto: ANP

Blaak keert strafbal in laatste kwart

De Belgen gaven niet op en kwamen aan het einde van het derde kwart opnieuw langszij. Ditmaal sloeg De Kerpel hard binnen, nadat Blaak een hoge bal richting het doel had weggetikt.

In het laatste kwart ontsnapte Oranje opnieuw aan een achterstand. Blaak stopte een strafbal van Boon, na een overtreding van Beins op Florent Van Aubel. Ook daarna werd niet meer gescoord, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen.

In de shoot-outserie trok België met 3-2 aan het langste eind. Van Dam, Terrance Pieters en Seve van Ass misten namens Nederland. Blaak keerde alleen de inzet van Tanguy Cosyns.

