Kimberley Bos loopt op één honderdste historisch goud op WK skeleton mis

Skeletonster Kimberley Bos is vrijdag in het Zwitserse St. Moritz één honderdste van een seconde tekortgekomen voor een historische wereldtitel. Met zilver pakte de Gelderse wel de eerste Nederlandse skeletonmedaille ooit op een WK.

Na een sterke derde afdaling begon de 29-jarige Bos als nummer twee van het klassement aan de laatste en beslissende run. Daarin moest ze 0,25 seconden goedmaken op de Duitse koploper Susanne Kreher. Het WK gaat over vier afdalingen.

Bos klokte de snelste tijd, waarna leider Kreher als laatste het Zwitserse natuurijskanaal in kwam. De Duitse gaf tijdens haar afdeling steeds meer toe op Bos, waardoor een zenuwslopende slotfase aanbrak.

Uiteindelijk hield Kreher op de streep één honderdste over op de Nederlandse, die ondanks het minimale verschil na vier afdalingen blij was met zilver. Het brons was voor de Canadese Mirela Rahneva.

Bos bezorgt Nederland de eerste Nederlandse medaille ooit op een WK. Vorig jaar beleefde de Gelderse een soortgelijke primeur op de Olympische Spelen in Peking door brons te winnen. Tot dusver was een achtste plaats haar beste prestatie op een WK.

Bos draait al jaren mee in skeletontop

Bos doet al jaren mee in de top van internationale skeleton. Een maand voor de Spelen werd ze eveneens in St. Moritz Europees kampioen en pakte ze de eindzege in het wereldbekerklassement. In Winterberg won ze haar eerste wereldbekerwedstrijd.

Dit seizoen was Bos opnieuw de beste bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse skioord, maar bij het EK in Altenberg stelde ze licht teleur. Als titelverdediger eindigde ze als vierde. Een week later is ze de nummer twee van de wereld.

