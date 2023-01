Duitse hockeyers bereiken WK-finale door zes seconden voor tijd te scoren

De Duitse hockeyers hebben zich vrijdag op wonderbaarlijke wijze voor de finale van het WK in India geplaatst. Onze oosterburen rekenden in de allerlaatste seconden af met Australië en treffen België in de eindstrijd.

Duitsland stond tegen de Australiërs halverwege met 2-0 achter en kwam in de slotminuten met 3-2 achter. Anderhalve minuut voor tijd zorgde Gonzalo Peillat voor de gelijkmaker uit een strafcorner.

Daarmee leek het erop dat de halve finale zou worden beslist via shoot-outs, maar niets bleek minder waar. Zes seconden voor tijd was het Niklas Wellen die tweevoudig wereldkampioen Duitsland (2002 en 2006) de eerste finaleplek sinds 2010 bezorgde.

In de kwartfinales had Duitsland tegen Engeland ook al voor een fraaie comeback gezorgd. Australië had de halve eindstrijd bereikt door het het Spanje van voormalig Oranje-bondscoach Max Caldas te verslaan.

Nederland slaagde er vrijdag niet in om zich voor de finale te plaatsen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verloor na shoot-outs van titelverdediger België, nadat het duel in reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd.

Het was de vierde keer op rij dat Nederland in de halve finales van het WK stond. De laatste wereldtitel van Oranje dateert van 1998. Op de laatste twee edities werd er zilver behaald.

