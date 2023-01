Skeletonster Bos mag dromen van historische wereldtitel na sterke derde afdaling

Skeletonster Kimberley Bos mag met nog één afdaling te gaan op het WK in het Zwitserse St. Moritz dromen van een historische wereldtitel. De Nederlandse was de snelste in de derde run en steeg daardoor naar de voorlopig tweede plaats in het klassement.

De 29-jarige Bos begon met een achterstand van 0,54 seconden op de Duitse leider Susanne Kreher als nummer vier van het klassement aan de tweede en beslissende dag in St. Moritz. De Edese werkte een nagenoeg foutloze run af en klokte met 1.08,48 de snelste tijd in het natuurijskanaal.

De medailles op het WK worden verdeeld op basis van een eindklassement over vier afdalingen, waarvan de eerste twee donderdag werden afgewerkt. Bos staat na drie afdalingen op een tijd van 3.25,40. Haar achterstand op Kreher is nog maar 0,25 seconden. De Canadese Jane Channell bezet de derde plaats, op 0,54 seconden van Kreher.

Bos lijkt haar eerste medaille op het WK niet te kunnen ontgaan. Haar voorsprong op de Oostenrijkse nummer vier Janine Flock is 0,44 seconden. De vierde en laatste run gaat vrijdag om 14.30 uur van start.

Een eventuele medaille van Bos zou Nederlandse sporthistorie zijn. Niet eerder won een Nederlander een WK-medaille op het sleeonderdeel. Vorig jaar schreef Bos al geschiedenis door bij de Olympische Spelen in Peking brons te winnen.

Bos draait al jaren mee in de top van het internationale skeleton. Vorig jaar brak ze door. Ze won in Winterberg haar eerste wereldbekerwedstrijd en pakte de eindzege in het wereldbekerklassement. Dit seizoen was ze opnieuw de beste in het Duitse skioord. Vorige week eindigde ze buiten het podium op het EK in Altenberg. Ze werd toen vierde.

Tussenstand na drie van de vier afdalingen 1. Susanne Kreher (Dui) - 3.25,15

2. Kimberley Bos +0,25

3. Jane Chanell (Can) +0,54

4. Janine Flock (Oos) +0,69

5. Mirele Rahneva (Can) +0,70

