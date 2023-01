Oekraïne dreigt Olympische Spelen in Parijs te boycotten als Rusland meedoet

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Oekraïne dreigt de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te boycotten. Het land wil niet dat atleten uit Rusland en Belarus meedoen zolang de oorlog in Oekraïne woedt.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zei donderdag dat het een mogelijkheid is om Russische atleten onder neutrale vlag te laten deelnemen. Het internationaal olympisch comité (IOC) stelde woensdag al een stappenplan voor om Russische atleten opnieuw te integreren in de mondiale sport.

"Ons standpunt blijft ongewijzigd: zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, mogen Russische en Belarussische atleten niet deelnemen aan internationale wedstrijden. Als we niet worden gehoord, sluit ik niet uit dat we de Olympische Spelen boycotten en weigeren deel te nemen."