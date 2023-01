Rugby-international Inge van der Velden op dertigjarige leeftijd overleden

Rugby-international Inge van der Velden is maandag overleden aan de gevolgen van kanker. De speelster van Oranje is dertig jaar geworden.

Van der Velden speelde onder meer in de Engelse en Franse rugbycompetitie. De rugbyster was de zus van Linde van der Velden, die de huidige aanvoerder is van het Nederlands vrouwenteam.

In Nederland speelde Van der Velden voor de Castricumse Rugby Club. "Inge was een talentvolle, snelle en superfitte speelster", reageerde oud-international en bondscoach Sylke Haverkorn op het nieuws. "Ze was heel lief en stond altijd in verbinding met de mensen om haar heen."