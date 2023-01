Kimberley Bos zakt naar vierde plek op WK skeleton na matige tweede heat

Kimberley Bos heeft donderdag geen vervolg kunnen geven aan haar goede start op het WK skeleton in St. Moritz. De Edese zakte door een teleurstellende tweede heat naar de vierde plaats, maar houdt nog wel zicht op een historische medaille.

Bos was in de eerste heat nog als tweede geëindigd, maar moest zich bij de tweede poging tevredenstellen met een zevende plek. Overall staat ze daarmee op de vierde plaats. Vrijdag worden de twee afsluitende heats afgewerkt.

De Duitse Susanne Kreher gaat na de eerste dag aan de leiding, met in totaal 0,54 seconden voorsprong op Bos. De Canadese Mirela Rahneva staat tweede en haar landgenote Jane Channell bezet de derde plaats. Viervoudig wereldkampioene Tina Hermann staat net achter Bos op de vijfde plek.

De baan in St. Moritz is met de hand gemaakt, opgebouwd uit meerdere sneeuwlagen. Daarmee is het de enige natuurijsbaan van de wereld.

Een eventuele medaille van de 29-jarige Bos zou Nederlandse sporthistorie zijn. Nog nooit wist een landgenoot op het WK eremetaal te veroveren. Vorige week op het EK in Duitsland belandde Bos net naast het podium. Hermann pakte toen de titel.

Bos doet al jaren mee met de internationale skeletontop en wordt eigenlijk per seizoen beter. Eind 2021 won ze voor het eerst een wereldbekerwedstrijd en enkele maanden later schreef ze geschiedenis met olympisch brons in Peking. Ze was de eerste Nederlandse die op een sleeonderdeel eremetaal op de Spelen veroverde.

Top vijf na 2 van de 4 heats 1. Susanne Kreher (Dui) 2.16.38

2. Mirela Rahneva (Can) +0,39

3. Jane Channell (Can) + 0,50

4. Kimberley Bos (Ned) +0,54

5. Tina Hermann (Dui) + 0,59

