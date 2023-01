Oranjesterspeelster Abbingh vervolgt handbalcarrière bij Noorse grootmacht

Handbalster Lois Abbingh heeft vrijdag besloten om na drie jaar bij haar Deense club Odense Handbold te vertrekken. De sterspeelster van Oranje zet haar loopbaan vanaf volgend seizoen voort bij de Noorse topclub Vipers Kristiansand.

"Ik ben erg trots om te gaan spelen voor een club die twee keer Champions League-kampioen is geworden en die de afgelopen jaren de Noorse competitie heeft gedomineerd", zegt Abbingh over haar nieuwe avontuur.

"Ik hoop op de best mogelijke manier te kunnen bijdragen aan successen en ik ben er absoluut zeker van dat mijn familie en ik ons thuis zullen voelen in Kristiansand."

De dertigjarige Groningse verruilde het Russische Rostov-Don in 2020 voor Odense. In drie seizoenen kwam ze in Deense dienst tot 334 treffers in 94 wedstrijden. Eerder speelde ze in onder meer Duitsland, Roemenië en Frankrijk.