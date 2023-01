Oranjesterspeelster Abbingh vertrekt na drie jaar bij handbalclub Odense

Handbalster Lois Abbingh vertrekt na drie seizoenen bij haar club Odense Handbold. De sterspeelster van Oranje zegt toe te zijn aan iets nieuws, al weet ze nog niet waar ze haar carrière voortzet.

"Na drie jaar voel ik dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière", zegt Abbingh donderdag in een verklaring op de website van haar Deense club.

De dertigjarige Groningse verruilde het Russische Rostov-Don in 2020 voor Odense. In drie seizoenen kwam ze in Deense dienst tot 334 treffers in 94 wedstrijden. Eerder speelde ze in onder meer Duitsland, Roemenië en Frankrijk.

Abbingh stond een groot deel van het afgelopen jaar aan de kant wegens een zwangerschap. Ze moest daardoor onder meer het EK aan zich voorbij laten gaan. Nederland strandde in november in de kwartfinales van dat toernooi.

Odense-coach Trine Nielsen had Abbingh graag behouden. "Ze is heel goed teruggekomen van haar zwangerschap en is alweer belangrijk met haar rust en routine. Een langere samenwerking was voor de hand liggend geweest."

Ondanks het vertrek van Abbingh blijft er met Dione Housheer, Bo van Wetering, Nycke Groot, Larissa Nusser en Kelly Vollebregt een flinke Nederlandse enclave over bij Odense, al staat ook Vollebregt voor een vertrek. Yara ten Holte en Nikita van der Vliet komen er per volgend seizoen juist bij.

Eerder

Aanbevolen artikelen