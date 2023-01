Hockeyers winnen weer ruim en azen in halve finale WK op revanche tegen België

De Nederlandse hockeyers hebben woensdag zonder problemen de halve finale van het WK hockey bereikt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won met 5-1 van Zuid-Korea.

In de halve finale is België de tegenstander van Oranje in Bhubaneswar. Vijf jaar geleden ging de finale nog tussen de buurlanden. Toen veroverde België na een spectaculaire shoot-outserie de wereldtitel ten koste van Nederland.

Tegen Zuid-Korea kwam Nederland nauwelijks in de problemen. De regerend Europees kampioen stond halverwege op een 1-0-voorsprong en liep in het tweede deel van de wedstrijd uit tot 5-1. De Nederlandse goals kwamen op naam van Koen Bijen (2), Justen Blok, Steijn van Heijningen en Teun Beins.

De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Australië. Australië rekende in de kwartfinale af met het Spanje van voormalig Oranje-bondscoach Max Caldas. Duitsland won na een fraaie comeback via shoot-outs van Engeland. De twee halve finales worden vrijdag afgewerkt.

Het is de vierde keer op rij dat Nederland de halve finales van het WK bereikt. In 2010 haalde Oranje brons en op de laatste twee edities eindigde Nederland met zilver. In 1998 werden de Nederlandse mannen voor het laatst wereldkampioen.

Halve finales WK hockey Vrijdag 12.00 uur: Australië-Duitsland

Vrijdag 14.30 uur: België-Nederland

Arbiter moet geblesseerd afhaken

Na een groepsfase waarin Nederland nog nauwelijks was getest, wachtte met Zuid-Korea een niet te onderschatten tegenstander. De Aziaten wonnen in de tussenronde verrassend van Argentinië, de olympisch kampioen van 2016.

In de openingsfase had Nederland het lastig in Bhubaneswar, waar veel Indische liefhebbers op de tribune zaten. Zij zagen Bijen in de 26e minuut de ban breken. De aanvaller tikte van dichtbij binnen na een dribbel van Thierry Brinkman over de achterlijn.

Enkele minuten na het openingsdoelpunt werd het sfeervolle Kalinga Stadium stil. Bij een Zuid-Koreaanse strafcorner kwam de bal hard op het hoofd bij de Duitse arbiter Ben Göntgen. Hij moest zich laten vervangen door Raghu Prasad. Het is onduidelijk hoe het met Göntgen gaat.

Nederland viert een van de vijf treffers tegen Zuid-Korea. Foto: AP

Eerste tegentreffer voor Nederland

Na rust was het Zuid-Koreaanse verzet gebroken. Oranje nam afstand met twee treffers kort achter elkaar. Eerst maakte Bijen zijn tweede, Blok tikte vervolgens de 3-0 binnen. Na een kleine vijftig minuten ramde Van Heijningen de 4-0 er in.

Seo In-woo redde in de slotfase de eer voor Zuid-Korea: 4-1. Hij was verantwoordelijk voor de eerste tegentreffer van Nederland op dit WK. In de groepsfase had Nederland makkelijke zeges geboekt op Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0).

Beins maakte kort voor het eindsignaal vanuit een strafcorner de 5-1, waardoor Nederland zich met een goed gevoel kan voorbereiden op de halve finale. Dan wacht een kraker tegen België, de regerend wereld- en olympisch kampioen.

