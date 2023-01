Hockeyers verslaan Zuid-Korea en azen in halve finale WK op revanche tegen België

Delen via E-mail

De Nederlandse hockeyers hebben woensdag zonder problemen de halve finale van het WK hockey bereikt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won met 5-1 van Zuid-Korea.

In de halve finale is België de tegenstander van Oranje in Bhubaneswar. Vijf jaar geleden ging de finale nog tussen de buurlanden. Toen veroverde België na een spectaculaire shoot-outserie de wereldtitel ten koste van Nederland.