Alle hoop hockeyers in shoot-outs op WK gevestigd op 'bewezen specialist' Blaak

Verhitte trainingspartijen, uren aan beeldmateriaal en een boekje vol aantekeningen moeten de Nederlandse hockeyers bij eventuele shoot-outs op het WK aan succes helpen. Oranje ontwikkelde de laatste jaren een haat-liefdeverhouding met het onderdeel, waarbij de ogen vooral gericht zijn op doelman Pirmin Blaak.

In het hotel in het Indiase Bhubaneswar is doelman Blaak daags voor de kwartfinale tegen Zuid-Korea een gewilde gast bij de binnen- en buitenlandse journalisten. Opvallend, als je bedenkt dat hij tot nu toe een ondankbare rol in India speelt.

Blaak kreeg volgens de statistieken in de eerste drie duels slechts twee ballen te verwerken, al beweert hij zelf dat het er vier waren. Feit is dat hij bijzonder weinig te doen had. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee sloot de groepsfase af met een doelsaldo van 22-0.

Nu dient de fase van het toernooi zich aan waarin Blaak de hoofdrol voor zich kan opeisen. Zo ziet bondscoach Jeroen Delmee het tenminste. "Hij heeft zich de laatste jaren op het gewonnen EK, maar ook op het verloren WK bewezen als een shoot-outspecialist. Dat kan voor ons een mentaal voordeel zijn."

Resultaten Oranje op laatste grote toernooien WK 2018: zilver (verlies in finale na shoot-outs tegen België)

zilver (verlies in finale na shoot-outs tegen België) EK 2019: brons

brons EK 2021: goud (winst in finale na shoot-outs tegen België)

goud (winst in finale na shoot-outs tegen België) Spelen 2021: zesde (verlies in kwartfinale na shoot-outs tegen Australië)

'Mijn boodschappenlijstje is gestructureerder'

De hockeyers zaten maandag al vol belangstelling voor de televisie voor het duel tussen Argentinië en Zuid-Korea in de tussenronde. Een van die landen zou de tegenstander in de kwartfinales worden. Maar toen het duel werd beslist via shoot-outs, ging vooral doelman Blaak op het puntje van zijn stoel zitten.

"Het was allemaal gratis informatie", vertelt Blaak lachend. Hij noteert alles in zijn boekje, dat hij bij eventuele shoot-outs tevoorschijn haalt. Voor elk toernooi een nieuw boekje. "Maar mijn boodschappenlijstje is gestructureerder", zegt de 34-jarige doelman.

Op basis van urenlang beeldmateriaal schrijft Blaak in het boekje welke acties spelers vaak onder druk uitvoeren. "Het mooie is alleen dat er soms niet eens iets nuttigs in staat", vervolgt Blaak. "Dan doe ik gewoon alsof. Dat is een mooi onderdeel van het spel. Voor je gevoel sta je dan toch al met 1-0 voor."

Pirmin Blaak op de training in duel met Thijs van Dam. Foto: ANP

Nederland probeerde druk van shoot-outs na te bootsen

Waar de shoot-outserie voor Blaak iets is om naar uit te kijken, weet Thijs van Dam hoe het is om aan de andere kant te staan. De aanvaller van Rotterdam miste vijf jaar geleden in de WK-finale een van de shoot-outs, waardoor niet Nederland maar België wereldkampioen werd.

De misser spookt nog weleens door het hoofd van Van Dam, die destijds met een leeftijd van 21 jaar een van de jongelingen was. "Het is nog steeds pijnlijk", zegt hij. "Ik denk weleens: had ik maar dit of had ik maar dat. Maar goed, dat telt niet in topsport."

Van Dam en zijn ploeggenoten probeerden het afgelopen jaar iets van de druk na te bootsen op de trainingen. Zo is een doelpunt in een partijtje alleen geldig als het doelpunt met een rake shoot-out wordt 'bevestigd'.

"Onze trainingspartijen kunnen best verhit zijn, dus het gaat dan wel echt om winnen of verliezen", vertelt de 26-jarige Van Dam. "Maar de druk van een vol stadion gaat geen land na kunnen bootsen. Wij op deze manier dus ook niet."

De kwartfinale tussen Nederland en Zuid-Korea begint woensdag om 12.00 uur. Zowel Van Dam als Blaak heeft een plan voor een shoot-outserie klaarliggen, al wil het tweetal liever niet dat het zover komt.

Programma en uitslagen hockeyers op WK Groepsfase: Nederland-Maleisië 4-0

Groepsfase: Nieuw-Zeeland-Nederland 0-4

Groepsfase: Nederland-Chili 14-0

Kwartfinale: Nederland-Zuid-Korea (12.00 uur)

